Palmeiras bate o Fortaleza em casa, mantém 100% e segue no topo do Grupo B no Brasileiro sub-17

Na tarde desta terça-feira, o time sub-17 do Palmeiras venceu o Fortaleza, por 3 a 0, pela quarta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da categoria. Murilo Dourado, Juan Gabriel e Antônio Marcos marcaram para o Verdão na Academia de Futebol II, em Guarulhos.

Após algumas chances de ambas as equipes, o placar da partida foi aberto pelo Palmeiras aos 39 minutos do primeiro tempo. O zagueiro João Paulo cruzou para dentro da área e Murilo Dourado subiu mais alto que a zaga do Fortaleza para cabecear para o fundo das redes: 1 a 0.

Com 30 minutos da segunda etapa, as Crias da Academia ficaram com um jogador a menos. Luís Pacheco fio advertido com o segundo amarelo após falta no meio-campo e acabou sendo expulso. Assim, o Palmeiras foi obrigado a se defender nos minutos finais para manter o resultado.

E mesmo com um a menos, o Alviverde não desistiu de ampliar o marcador - e foi isso que aconteceu. Com 34 minutos no relógio, após cobrança de lateral, Juan Gabriel ganhou da zaga do Fortaleza, invadiu a grande área e chutou forte para fazer o segundo gol dos donos da casa.

E aos 42 minutos, o Verdão fechou a vitória em 3 a 0. Após linda enfiada de bola, Antônio Marcos ficou cara a cara com o goleiro adversário e bateu na saída do arqueiro para marcar mais um para os palestrinos.

Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do Grupo B do torneio sub-17 - a equipe chegou aos 12 pontos e ainda manteve o 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Fortaleza fica na quinta colocação, com os mesmo quatro pontos do início da rodada.

Agora, os dois times voltam a campo pela quinta rodada do Brasileirão sub-17. O Palmeiras visita o Cruzeiro, enquanto o Fortaleza recebe o Bahia. Datas, horários e locais das partidas ainda serão definidos pela CBF.