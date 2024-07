Mourinho estreia no Fenerbahçe com vitória em jogo de 7 gols pela Champions

Nesta terça-feira (23), o técnico José Mourinho estreou oficialmente no comando do Fenerbahçe. A passagem dele no time turco começou com uma virada de 4 a 3 sobre o Lugano, da Suíça, fora de casa, pela fase prévia da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Aos quatro minutos, Ayman El Wafi abriu o marcador para os mandantes. Depois, nos acréscimos da primeira etapa, Dzeko, de pênalti, deixou tudo igual.

O atacante bósnio colocou o Fenerbahce na frente, logo no primeiro minuto do segundo tempo. Uran Bilimi, contudo, tratou de igualar o jogo para o Lugano, aos 19.

Pouco depois, aos 22, Dzeko completou o hat-trick e fez 3 a 2 para os visitantes. Ferdi Kadioglu ampliou a vantagem, aos 28, e mesmo o gol de Milton Valenzuela, nos acréscimos, não impediu a vitória do time turco.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar no dia 30 de julho, às 14h (de Brasília), na Turquia. Mourinho, entre outras grandes conquistas, levantou a Liga dos Campeões por duas vezes.