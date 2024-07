Mirassol empata com o Avaí e perde chance de entrar no G4 da Série B

Na noite desta terça-feira, Avaí e Mirassol empataram sem gols, pela 17ª rodada da Série B, no Campos Maia. Com o resultado, o time paulista perdeu a chance de entrar no G4 da competição.

Com 26 pontos, os donos da casa estão na quinta colocação, com um a menos que o Novorizontino, quarto colocado. Já os visitantes se encontram na nona posição, com 24.

Na próxima rodada, o Avaí encara o Botafogo-SP, às 21h (de Brasília) do próximo dia 30, na Arena Ressacada. Já o Mirassol duela contra o Operário, nesse sábado, às 17h, no Campos Maia.

O jogo

A primeira etapa foi marcada por poucas chances de gol. A principal oportunidade foi aos 14 minutos, com Natanael obrigando Muralha a fazer grande defesa.

O momento mais importante, porém, foi no fim do primeiro tempo, quando com o auxílio do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Mirassol. Na cobrança, Gabriel chutou para fora.

No segundo tempo, o Avaí começou melhor e quase marcou, mas Pedro Castro carimbou a trave. Posteriormente, em contra-ataque, Garcez serviu Pedro, que chutou para fora com perigo.

Mesmo com menos posse de bola, os visitantes chegaram perto de balançar a rede novamente, dessa vez, Jean Lucas arriscou de fora da área e a bola passou rente ao travessão.

Apesar de pressionar, o Mirassol não conseguiu levar perigo e acabou por desperdiçar a oportunidade de entrar no G4.