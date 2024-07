Joelinton espera permanência de Bruno Guimarães e vê parceria como chance de voltar à Seleção

Em ritmo de preparação para a próxima temporada, o brasileiro Joelinton disse esperar pela permanência de Bruno Guimarães no Newcastle e crê que a parceria com o compatriota pode fazê-lo retorar para a Seleção, após ter ficado de fora das primeiras convocações de Dorival Júnior.

"Eu acho que o Bruno vai ficar. Ele me disse que vai voltar na próxima semana [da pausa pós-Copa América] e se preparar para a temporada. Eu o conheço, ele ama o clube, ama os torcedores, aproveita a vida em Newcastle. Acho que ele está feliz por estar aqui por sua vida e também pelo futebol", afirmou o meia.

Joelinton manteve o foco no Newcastle, mas não descartou uma volta à Seleção Brasileira. Ele acredita que sua parceria com Bruno pode criar oportunidades para que essa volta ocorra. O atleta ficou de fora da convocação para a Copa América, principalmente por conta de uma lesão na virilha, que necessitou de operação e o tirou dos gramados por cerca de quatro meses.

"É o meu objetivo", disse ele. "Espero que meu relacionamento [em campo] com Bruno possa me ajudar a voltar à Seleção, mas meu primeiro foco é o Newcastle."

Muito importante na classificação do Newcastle para a Liga dos Campeões em 2022/23, Joelinton não teve a mesma sorte na última temporada. O jogador de 27 anos sofreu com muitas lesões, com a última tendo por consequência, inclusive, uma operação na virilha. No Campeonato Inglês, sofrendo com o baixo rendimento e problemas físicos de jogadores-chave, o Newcastle acabou na sétima colocação, sem conseguir classificação para nenhuma competição europeia

"Temos grandes expectativas. Temos grandes objetivos, queremos ser melhores. Queremos competir com os melhores. Existem ótimas personalidades no grupo. A ambição ainda é grande; esperamos poder nos classificar para uma competição europeia", disse Joelinton.

"Estou muito feliz aqui, amo o clube, a cidade, minha família está feliz. Estou feliz por continuar minha jornada aqui; minhas esperanças são grandes para a próxima temporada. A temporada passada foi difícil para mim devido às lesões, mas agora quero nos ajudar a voltar ao topo novamente", concluiu.