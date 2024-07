João Gomes assume gagueira em documentário: 'Me sentia inferiorizado'

O meio-campista João Gomes comentou sobre a gagueira em documentário produzido pelo Wolverhampton, seu clube na Inglaterra.

O que aconteceu

João Gomes falou abertamente sobre ser gago e como lida melhor com a condição.

O volante da seleção brasileira se aceitou e melhorou a comunicação.

Na seleção, ele teve o apoio da chefe de delegação Leila Pereira. A presidente do Palmeiras incentivou o jogador a discursar para os companheiros antes dos amistosos contra Espanha e Inglaterra em março.