Ídolo, Emerson Sheik se empolga após vitória do Corinthians: "Pensando no G6?

O Corinthians conquistou uma vitória importante sobre o Bahia neste domingo, ao vencer o Esquadrão de Aço por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. Emerson Sheik, ídolo do Timão, se mostrou animado com o triunfo alvinegro. O ex-atacante afirmou que agora está pensando na parte de cima da tabela.

"Eu já estou pensando no G6, o que? Estou pensando no Palmeiras já. É bem claro o seguinte: é um time diferente, com postura diferente. O Augusto prometeu três titulares e ainda não cumpriu, mas já trouxe três: Hugo Souza, Alex Santana e André Ramalho. Quando é para elogiar, tem que elogiar. Porém, ainda está faltando um (reforço)", afirmou o ídolo do Corinthians, no programa Arena SBT.

Segundo Emerson Sheik, o futebol apresentado pelo Corinthians diante do Tricolor de Aço não é de uma equipe que luta para não cair no Campeonato Brasileiro.

"O Corinthians que vimos contra o Bahia não é um time para ocupar a zona de rebaixamento. E com o Ramón Díaz na cabeça dos atletas desde o primeiro dia, ele tem tudo para recuperar esse elenco", finalizou Emerson Sheik.

Tendo conquistado 18 pontos em 18 partidas, o Corinthians é o 14º colocado do Brasileirão. O próximo compromisso do clube do Parque São Jorge na competição é nesta quinta-feira, contra o Grêmio, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.