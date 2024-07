São Paulo: Com proposta do Rosario Central, Galoppo pode sair nesta janela

O meia Giuliano Galoppo pode deixar o São Paulo nesta janela de transferências. O jogador recebeu uma proposta do Rosario Central, da Argentina, e a diretoria tricolor avalia a situação.

O que aconteceu

O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, afirmou que houve uma procura do Rosario Central. A reportagem da Gazeta Esportiva confirmou que há uma proposta na mesa, mas, segundo o dirigente, o valores não atendem os interesses do São Paulo.

A negociação, contudo, não está descartada. O Tricolor irá ouvir Galoppo e admite a possibilidade de vendê-lo caso o clube argentino aumente a proposta.

A imprensa da Argentina tem noticiado também o interesse do Boca Juniors, mas Belmonte revelou que o São Paulo só recebeu uma oferta do time argentino, já recusada. Os xeneizes prometeram aumentar os valores oferecidos, mas a segunda proposta nunca chegou.

Nós não recebemos uma nova proposta do Boca, mas recebemos uma proposta do Rosario Central. Uma proposta um pouco melhor do que a que se comentava, mas que nunca veio, do Boca. Agora queremos ver o desejo do atleta, estamos esperando uma conversa do Rosario com o jogador. A partir da proposta, temos algumas colocações a fazer. Pelo valor que veio, não pensamos em liberar, mas há um caminho a ser percorrido. Vamos conversar com o Rosario se eles tiverem o acerto com o jogador.

Carlos Belmonte em entrevista à TNT Sports.

Como revelou a Gazeta Esportiva no início de julho, a prioridade de Galoppo é permanecer no São Paulo. Todavia, situação pode mudar devido ao pouco espaço do jogador no elenco.

Segundo o Olé, o Boca Juniors estaria disposto a desembolsar U$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. O Tricolor comprou o meia do Banfield, em 2022, por cerca de U$ 4 milhões, mais U$ 2 milhões em taxas (R$ 32 milhões).

Galoppo mal jogou em 2022 e, no ano seguinte, até se destacou no Paulista, mas acabou se machucando e ficou muito tempo parado. Ele voltou apenas nesta temporada e disputou, até agora, 25 jogos, apenas 11 como titular, com um gol e duas assistências.

Ele chegou a ter oportunidades recentes como titular, contra Cuiabá e Vasco, mas não correspondeu e retornou para o banco de reservas.