Foto rara mostra como ficou a perna de Tiger Woods após acidente; veja

Uma foto rara, tirada no último final de semana, revelou detalhes sobre os danos na perna de Tiger Woods após o acidente que sofreu em 2021, na Califórnia, Estados Unidos.

O que aconteceu

Os detalhes de como ficaram a perna direita do 15 vezes campeão do Grand Slam foram revelados por fãs e publicadas na internet. O jogador estava presente no último torneio masculino do ano em Royal Troon, na Escócia.

A imagem que logo passou a ser compartilhada nas redes sociais mostram uma enorme cicatriz na perna direita. Woods cobre geralmente a região com uma cinta.

No acidente, Woods, que correu o risco de ter a perna amputada, sofreu fraturas expostas. Ele foi submetido a uma cirurgia para a inserção de uma haste de metal na tíbia e parafusos destinados a fortalecer os ossos do pé e tornozelo.

Desde o acidente, Woods, que também passou por outras cinco cirurgias nas costas, raramente foi visto sem esconder a perna.

Tiger Woods faz rara aparição sem esconder a perna direita após acidente Imagem: Reprodução/X

O acidente

O acidente aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2021. Woods, que estava sozinho no veículo, foi retirado das ferragens por bombeiros e paramédicos e levado a um hospital local para tratamento.

Fontes da polícia revelaram ao jornal Los Angeles Times que Woods estava viajando em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. O SUV teria rodado na pista várias vezes antes de capotar.