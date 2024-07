Fluminense fecha preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão; veja provável escalação

No CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou, nesta terça-feira, os treinamentos para o seu próximo compromisso: o Palmeiras. O clube carioca enfrenta o Verdão no Maracanã, nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, o treinador do Fluminense, Mano Menezes, testou algumas escalações para o próximo compromisso. Uma com Marquinhos titular pela esquerda, com uma linha de quatro defensores, assim como fez na vitória diante do Cuiabá. Outra com três volantes, fortalecendo o aspecto defensivo da equipe.

Além disso, a comissão técnica do Tricolor das Laranjeiras pode contar com os novos reforços, que estão regularizados. O meio-campista Kevin Serna e zagueiro Ignácio não devem começar no 11 inicial, porém a tendência é estarem entre os relacionados para o jogo.

O lateral esquerdo Marcelo é dúvida. Nesta segunda-feira, as imagens divulgadas pelo próprio Fluminense mostraram o atleta trabalhando no gramado durante o treino. O lateral amargou nas últimas semanas uma série de lesões musculares, na panturrilha e na coxa.

Assim, um provável 11 inicial do Flu tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Nonato, Ganso; Arias e Cano.

O Fluminense busca sair da zona de rebaixamento do Brasileirão 2024 - o time é o penúltimo na classificação com 11 pontos. A reação começou na última rodada, com a vitória de domingo sobre o Cuiabá fora de casa.