Flamengo está sendo gozado pelo Zenit, diz RMP sobre Claudinho

O comentarista Renato Maurício Prado, em participação no Fim de Papo desta terça (22), disse que já não acredita que o Flamengo conseguirá a contratação de Claudinho nesta janela de transferências.

RMP destacou que não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação do jogador sem sucesso. O jornalista ainda pontuou que os dirigentes do Zenit parecem gostar de provocar os flamenguistas.

Eu não acredito mais na vinda do Claudinho. É a terceira vez seguida, janela após janela, que o Flamengo está sendo enrolado e gozado pelo Zenit. Não sei porque diabos o Zenit não gosta do Flamengo. Sempre os dirigentes fazem questão de ironizar o interesse do Flamengo, goazer o Flamengo. Recentemente, por causa da confusão do Medvedev feita pelo Marcos Braz, [...] o Zenit ainda gozou o Flamengo nas redes sociais, com o presidente do clube perguntando se era realmente o Claudinho que eles queriam. É um caos. O Flamengo não pode terminar a janela sem contratar.

RMP

