Fábrica de joias: Palmeiras assina com promessa e fixa multa em R$ 600 mi

O lateral esquerdo Marcus Vinnicius (16), do time sub-17 do Palmeiras, assinou seu primeiro contrato profissional com o Alviverde até 30 de junho de 2026 com uma multa rescisória milionária: 100 milhões de euros (cerca de R$ 607 milhões na cotação atual).

Quem é Marcus Vinnicius

O jovem tem 16 anos, usa o pé esquerdo e tem 1,73m. Ele é avaliado como um lateral com características mais ofensivas do que defensivas, e pode jogar no ataque. Na base, foi parceiro de Estêvão.

Ele tem capacidade técnicas muito boa, mas ainda tem problemas com o físico. Pessoas que acompanham o jogador na base indicam que ele ainda sofre para ter um pouco mais de força.

Natural de Goiânia (GO), Marcus começou a carreira no Goiás e chegou ao Palmeiras em 2022 após ter problemas para assinar seu primeiro contrato de formação. O Goiás não quis assinar por contenção de gastos — se o Esmeraldino assinasse com o atleta, teria que pagar uma bolsa auxílio de 150 a 200 reais.

Eduardo Pinheiro, gerente de futebol da base do Goiás, entrou em contato com o Palmeiras em junho de 2022 e negociou uma parceria para ficar com 20% dos direitos econômicos do atleta.

Após a negativa do Goiás, o empresário do jogador foi ao mercado e recebeu proposta do Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras. João Paulo Sampaio, coordenador da base palestrina, foi importante para convencer o garoto a escolher o Alviverde.

Marcus Vinnicius chamou a atenção do Palmeiras após se firmar no time sub-15 do Goiás com apenas 14 anos. O jovem pulou etapas, como Endrick, Luis Guilherme e Estêvão — todos já negociado pelo clube com o futebol europeu.

Avaliado por europeus desde cedo

Marcus Vinnicius foi campeão da Ecuador Youth Cup com o Palmeiras no mês passado e despertou interesse dos europeus. A competição é conhecida por receber olheiros dos principais clubes da Europa que estão em busca de joias no futebol sul-americano.

Segundo o jornal inglês The Sun, Benfica, Newcastle, Tottenham e Wolverhampton gostaram do que viram na competição e acompanham os próximos passos na carreira do jovem. O jornal espanhol As também publicou uma matéria sobre o lateral esquerdo e afirmou que clubes da Inglaterra, da Itália e de Portugal já fizeram sondagens pelo atleta.