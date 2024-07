Em recuperação de desconforto no quadril, Igor Coronado treina com bola no Corinthians

O elenco do Corinthians treinou na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, em preparação para o jogo contra o Grêmio. A grande novidade foi a presença do meia Igor Coronado, em recuperação de desconforto no quadril que o tirou da partida diante do Bahia, no último domingo. O camisa 77 treinou com bola com os companheiros.

Os jogadores que participaram por mais de 45 minutos da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia fizeram trabalho regenerativo na parte interna e um exercício com bola no gramado. Já o restante participou de uma ativação na academia e, após aquecimento no campo, realizou uma atividade técnica-tática de ataque contra defesa e um exercício tático coletivo sob o comando de Ramón Diaz.

Neste momento, o Corinthians não conta com o meia Ruan Oliveira, o volante Maycon e o lateral esquerdo Diego Palacios. Todos se recuperam de lesão grave no joelho e não devem atuar mais nesta temporada.

Os jogadores do Corinthians vão finalizar a preparação para a partida contra o Grêmio amanhã. Para a partida, Ramón Diaz e sua comissão técnica não terão o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos. Por outro lado, o meio-campista Raniele retorna após cumprir suspensão contra o Bahia.

O jogo contra o Grêmio será na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão se encontra na 14ª colocação, com 18 pontos conquistados.