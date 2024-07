Em estreia de André Ramalho, Corinthians volta a não sofrer gols no Brasileiro depois de quase três meses

O Corinthians soube sofrer e, na tarde do último domingo, superou o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em compromisso pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ángelo Romero marcou um belo gol para dar o triunfo ao Timão em Salvador.

O desempenho defensivo do Alvinegro paulista chamou a atenção no confronto. Recém-chegado ao clube, o técnico Ramón Díaz mandou a campo uma formação com três zagueiros. Assim, a defesa corintiana foi formada por Félix Torres, Cacá e André Ramalho.

O novo camisa 5 do Corinthians trouxe uma 'segurança' maior para o setor defensivo da equipe. Anunciado pelo time na última terça-feira (16), ele teve uma grande estreia e ajudou o time a não sofrer gols na Série A pela primeira vez após quase três meses.

Em seu primeiro jogo defendendo as cores do Timão, André Ramalho fez parecer que ele já jogava há anos com Cacá e Félix Torres. Ele não sentiu o peso da estreia e foi peça importante para que o Corinthians não fosse vazado em Salvador.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o zagueiro foi o jogador com mais ações defensivas durante os 90 minutos, com 14. Ele também realizou três interceptações, teve 61 ações com a bola e acertou 42 dos 46 passes que tentou.

Enquanto isso, Cacá e Félix Torres também tiveram boas atuações. O brasileiro ganhou todos os duelos aéreos que disputou na partida e conseguiu dois desarmes, enquanto o equatoriano teve um desarme e uma taxa de acerto de 93% nos passes.

A vitória contra o Bahia pode ter representado o início de uma boa fase defensiva do Corinthians, que soube sofrer contra uma equipe que possui bons jogadores no setor de criação e também no ataque.

A última vez que o Timão não havia sofrido gols no Campeonato Brasileiro foi no dia 04 de maio deste ano. Na ocasião, o time ainda era comandado por António Oliveira e empatou sem gols com o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do torneio nacional.

Desde então, o Alvinegro não havia mais conseguido fazer com que a defesa passasse 'em branco'. Foram 12 partidas sofrendo gols - neste período, a equipe corintiana foi vazada 20 vezes.

Agora, o Corinthians busca mais um 'clean sheet' para manter a boa fase defensiva contra o Grêmio, rival desta segunda-feira. O duelo acontece a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A.