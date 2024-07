De virada, Corinthians perde para Fluminense e se complica ainda mais no Brasileiro sub-20

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Fluminense na tarde desta terça-feira, no CT Vale das Laranjeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com a derrota, a equipe comandada por Raphael Laruccia se complicou ainda mais na briga por uma vaga para o mata-mata do torneio nacional.

O Corinthians abriu o placar logo aos sete minutos, com o meia Pedrinho. O jogador recebeu passe em profundidade de Kayke e, de canhota, anotou o primeiro tento do Timão.

O gol de empate do Fluminense veio aos 15 minutos do segundo tempo, com João Lourenço. O atleta recebeu passe de Thiago Henrique e teve tranquilidade para tirar a marcação e finalizar sem chances para o goleiro Cadu.

A virada veio aos 17 da segunda etapa, com Enzo. O atacante recebeu assistência de Dohmann e, cara a cara com Cadu, finalizou com categoria para o fundo das redes.

Com a derrota, o Timão segue na 14ª posição do Brasileiro sub-20, com 15 pontos. Já o Fluminense pulou para a 9ª colocação, com 21 unidades.

No Brasileirão da categoria, os oito primeiros times se classificam para o mata-mata. Neste momento, o 8º colocado é o Santos, com 21 pontos.

A fase de classificação do torneio nacional possui 19 rodadas.