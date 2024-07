Contra o Fluminense, Dudu pode completar 450 jogos pelo Palmeiras e projeta: "Temos que entrar focados"

O atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, está perto de alcançar mais uma marca história com a camisa alviverde. O atleta está a um jogo de completar 450 partidas pelo clube e pode atingir essa marca no confronto desta quarta-feira, contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dudu foi titular da equipe no último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Allianz Parque. Essa foi a primeira vez em que ele começou jogando uma partida desde que voltou da recuperação da grave lesão no joelho, sofrida em agosto de 2023. O atleta de 32 anos valorizou a marca e sua trajetória no clube.

"É muito importante um jogador poder fazer história dentro do clube. Nesses 450 jogos, são 12 títulos e estou conseguindo fazer isso aqui no Palmeiras. Importante deixar o nome marcado no clube. Fico muito feliz por isso, completei 200 jogos dentro do Allianz Parque, então eu estou feliz por ter a confiança do Palmeiras e do torcedor. Sem eles, não seria capaz de completar esses recordes. Espero que eles continuem nos apoiando porque esse ano vai ser difícil, vamos entrar em um mês muito difícil e contamos com o apoio deles, com o carinho no estádio para estarmos fortes como sempre fomos durante estes anos", disse.

Ao todo, ele tem 449 jogos, sendo 413 como titular, 88 gols e 102 assistências, além de 12 títulos. Diante da Raposa, ele isolou-se no ranking de atleta com mais partidas pelo Palmeiras no Brasileiro, com 233, deixando Emerson Leão, que fez 232 jogos, para trás.

O Palmeiras tem 36 pontos conquistados e ocupa a segunda posição na tabela, a três pontos de distância do Botafogo, que é o líder. Diante do Fluminense, que está no Z4, o Verdão tenta se manter na caça à liderança. Dudu valorizou o elenco adversário e projetou a partida.

"O Fluminense tem grandes jogadores, não estava vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas já conseguiu uma vitória fora de casa importante contra o Cuiabá. É o atual campeão da Libertadores, então temos de entrar com muito respeito e focados porque temos os nossos objetivos dentro do campeonato e, seja contra o Fluminense ou qualquer outro time, o nosso desejo é somar pontos e ganhar jogos para, lá no final, brigar pelo título", finalizou.