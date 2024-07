Com uma hérnia de disco, Darlan Romani lamenta dispensa das Olimpíadas: "Não consigo caminhar"

Campeão mundial e finalista olímpico do arremesso do peso, Darlan Romani (Praia Clube-Exército-Futel-MG) pediu dispensa da equipe brasileira por sofrer com uma hérnia de dico e não disputará as Olimpíadas de Paris. Em vídeo publicado na noite desta terça-feira, o atleta comentou a frustação de deixar os Jogos.

"Pra mim, estar indo pra essa olimpíada, é o maior sonho que poderia ter. Em um prazo muito curto, eu acabei descobrindo uma hérnia de disco. A gente tratou, trabalhou, batalhou 24h por dia com fisioterapia, medicamentos e fortalecimento. Mas infelizmente eu cheguei no ponto em que não estou conseguindo mais caminhar. A dor é muito intensa e, quando ela pinça, são dores muito fortes que chego até chorar de dor", começou Darlan, em vídeo.

Segundo o Dr. André Guerreiro, médico da delegação brasileira, trata-se de recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já foi tratada com correção cirúrgica há três anos e meio, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Darlan passará por nova cirurgia, o que impede sua participação em Paris, que seria a sua terceira Olimpíadas.

Favorito a estar no pódio, Darlan lamentou desistir do sonho, mas pregou confiança em uma recuperação eficiente.

"É difícil falar. Então, infelizmente ela (hérnia de disco) me tirou desse sonho. Estou com data marcada para cirurgia. Agora é questão da gente operar, recuperar e voltar aos 300% para continuar lutando, conquistando nossos sonhos e nossos objetivos. Vida de atleta, a gente tem que superar e seguir em frente", disse o atleta.

Darlan é campeão mundial indoor em 2022, 4° lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, 4° no Mundial de Doha 2019 e bicampeão pan-americano (Lima-2019 e Santiago-2023).

Confira a nota de Darlan na íntegra:

"Fala, galera, tudo bem? Infelizmente, meu sumiço não traz boas notícias .É difícil falar, ainda estou digerindo tudo o que está acontecendo, sem entender, mas confiando que Deus está no controle de tudo, e tem o melhor pra mim.

Já passei por isso antes, mas não nesse momento e nem nessa proporção. Com a ajuda da minha esposa, vou mantendo vocês atualizados dos próximos acontecimentos, e assim que eu conseguir, volto a falar com vocês.

Obrigado pelo apoio e carinho de todos, aos meus fãs, meu clube, patrocinadores e minha família, que me acompanham nessa jornada; muito obrigado! Voltarei mais forte, sempre a 300%."