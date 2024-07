Com pouco prestígio no sub-20, Rafael Venâncio pode ser emprestado pelo Corinthians

O zagueiro Rafael Venâncio pode ser emprestado pelo Corinthians nas próximas semanas. O defensor de 18 anos, da equipe sub-20, vem tendo pouco prestígio na categoria e é monitorado por clubes do exterior.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, nos próximos dias, o estafe do atleta deve se reunir com a diretoria corintiana para discutir o futuro de Venâncio. O contrato do jogador com o Corinthians é válido até abril de 2026.

Como a Gazeta Esportiva trouxe em fevereiro, o zagueiro é bem visto pelo mercado da bola, e chama atenção de clubes como Barcelona e Porto. A princípio, os clubes observam Venâncio para as equipes B, algo normal na Europa.

A reportagem apurou que, neste momento, o estafe do atleta trabalha com a possibilidade de emprestá-lo com opção de compra. Essa ideia será passada para a diretoria do Corinthians, que não dificultou a saída de nomes como Vitor Meer e Kaio Henrique, também do sub-20.

Venâncio e seus representantes enxergam como remotas as chances de projeção no profissional do Corinthians, que conta com seis zagueiros (Félix Torres, Cacá, André Ramalho, Gustavo Henrique, Caetano e João Pedro Tchoca). Além disso, o beque passa por um momento difícil no sub-20.

Dos últimos nove jogos do Timão na categoria, Rafael atuou em quatro, sendo titular em apenas dois. Com problemas estomacais às vésperas da partida contra o Botafogo, o defensor não foi relacionado para os compromissos diante de Bahia, Grêmio e Flamengo, e voltou a ser lembrado pela comissão técnica no último sábado, contra o Ituano.

Canhoto e conhecido pela boa saída de bola, Rafael Venâncio acumula 17 jogos (14 como titular), uma assistência e dois cartões amarelos na temporada atual. No início do ano, o jogador chegou a completar treinos na equipe profissional, que não contava com número suficiente de atletas em meio à reformulação do elenco.