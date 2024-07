Com novidade, Seleção Feminina de basquete é convocada para o Qualificatório Pré-Mundial

Nesta terça-feira, a Seleção Feminina de basquete foi convocada para o Qualificatório do Pré-Mundial, em Ruanda, na África. A competição acontece entre os dias 19 a 25 de agosto. Na sequência, ocorre o Sul-Americano em Santiago, no Chile. A novidade é Pokye Chatman, técnica, assistente e General Manager na WNBA por 14 temporadas seguidas. Ela foi chamada pela CBB para ser consultora técnica no início da restruturação de olho em Los Angeles 2028. A profissional segue até a próxima Olimpíada.

A Seleção terá Bruna Rodrigues, treinadora com bagagem no basquete feminino adulto, como técnica interina no comando. Cláudio Lisboa, por sua vez, será o auxiliar técnico. A direção fica com Roseli Gustavo da Silva, enquanto Léo Figueiró, técnico do Vasco, é o supervisor técnico.

No dia 1º de agosto, 17 atletas da lista de apresentarão em Blumenau para iniciar as atividades. Já no dia 16, 12 jogadoras viajam para a cidade da competição.

As 16 seleções presentes na nova competição da FIBA irão brigar pela taça que garante a vaga para o torneio que acontece na Alemanha, dessa vez no segundo semestre de 2026.

No grupo do Brasil, estão presentes Hungria, Filipinas, Senegal e Brasil. Já nas semifinais, a Amarelinha cruza com o grupo que conta com Ruanda, Argentina e Reino Unido. Apesar de apenas o campeão se classificar, as outras seleções terão chance de garantir a vaga através copas continentais em 2025

Os Pré-Mundiais de Basquete feminino da FIBA de 2026 contarão com 24 equipes, contando com os vencedores dos torneios de pré-qualificação do México e de Ruanda, além de mais 22 times determinados pelos resultados nas Copas Continentais Femininas da FIBA de 2025

16 seleções, integrando a Alemanha, anfitriã do torneio, irão competir na Copa do Mundo de Basquete da FIBA, como parte de um campo ampliado

Convocação

Maria Albiero - Ituano



Carina Martins - Sampaio



Alana Gonçalo - Sampaio



Micaela Duarte - Corinthians/Esperia



Gabriela Soares - SESI Araraquara



Leila Zabani - Ituano



Emanuelly Oliveira - SESI Araraquara



Thayná Silva - Sodiê Mesquita



Vanessa Sassá - Sampaio



Gabriela Guimarães - Ituano



Vitória Marcelino - SESI Araraquara



Aline Moura - SESI Araraquara



Monique Teresa - Ituano



Letícia Josefino - SESI Araraquara



Alexia Dagba - SESI Araraquara



Glenda Cruz - Blumenau



Letícia Gomes - Ituano

Comissão técnica

Diretora - Roseli Gustavo da Silva



Consultora Técnica - Pokey Chatman



Líder Operacional - Monica Atílio



Apoio técnico - Giovana Rangel



Supervisor técnico - Leonardo Figueiró



Treinadora - Bruna Rodrigues



Assistente Técnico - Cláudio Lisboa



Treinador convidado - André Soares



Fisioterapeutas - Jordana Reis e Ariane Lopes



Fisioterapeuta convidada - Ariane Jamily



Médicos - Paulo Szeles e Cristina Casagrande



Preparador Físico - Fábio Miquilini



Psicóloga - Manoella Fiochi