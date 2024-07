Com Lázaro, elenco do Palmeiras desembarca no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

Na tarde desta terça-feira, a delegação do Palmeiras desembarcou no Rio de Janeiro para o compromisso da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

A novidade da viagem ao Rio de Janeiro foi Lázaro, que apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais da presidente Leila Pereira. O atacante vem treinando normalmente com o grupo após uma lesão na coxa esquerda e deve, ao menos, ficar no banco de reservas diante do Flu. O jogador não entra em campo há mais de um mês.

O Verdão desembarcou em território carioca com uma série de desfalques, que se iniciam já no banco de reservas. O técnico Abel Ferreira recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cruzeiro no último domingo e, apesar de ter viajado com a equipe, não ficará à beira do gramado. O auxiliar João Martins comandará o time.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leila Pereira (@leilapereira)

Além do treinador, o Palmeiras também não terá cinco atletas. Estão no DM o zagueiro Murilo (entorse no tornozelo direito), os laterais Mayke (edema na coxa direita) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), além dos atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o atacante Estêvão (torções joelho e tornozelo esquerdos).

Em contrapartida, o Alviverde também poderá contar com o retorno do volante Richard Ríos, que viajou com o restante do elenco. O jogador voltou ao clube palmeirense após o vice da Copa América com a seleção colombiana e fica à disposição da comissão técnica.

Dessa maneira, um provável Palmeiras para pegar o Fluminense tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.

Palmeiras e Fluminense vivem situações distintas no Brasileirão. O Verdão é o atual vice-líder da competição nacional, com 36 pontos, enquanto o Tricolor carioca figura na 19ª colocação, com apenas 11 pontos.