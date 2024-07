Carille elogia Brazão, mas diz que Santos segue em busca de goleiros no mercado

O goleiro Gabriel Brazão voltou a se destacar na vitória do Santos sobre o Coritiba, nesta segunda-feira, por 4 a 0, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele fez defesas importantes e ajudou a equipe a terminar o jogo sem sofrer gols.

Após a partida, o técnico do Peixe, Fábio Carille, fez elogios ao arqueiro e disse que sempre confiou na capacidade do jogador, que assumiu a titularidade após a lesão de João Paulo.

Ainda assim, Carille afirmou que o clube visa fortalecer ainda mais o seu elenco e segue atrás de goleiros no mercado para reforçar o time.

"Sabíamos que o Brazão tinha poucos jogos como profissional, mas víamos os treinos e ficávamos muito tranquilos de que ele ia dar uma resposta legal. Goleiro precisa dessa sequência. Além do Brazão, temos outros goleiros que confiamos bastante", disse o treinador.

"Continuamos buscando sim. Estamos atrás de um, não podemos errar. Queremos trazer mais um goleiro", concluiu.

O Santos quer trazer um goleiro desde a lesão de João Paulo, que rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo há cerca de dois meses. O clube mirou vários nomes, como Santos, do Fortaleza, e Hugo Souza, que acabou indo para o Corinthians, mas não conseguiu contratar nenhum.

Neste período, Gabriel Brazão assumiu a vaga e tem caído cada vez mais nas graças do torcedor. Ele foi titular no dez últimos jogos do time e, em seis deles, não sofreu gols.

O Peixe agora soma 32 pontos na ponta da Segunda Divisão, enquanto o segundo colocado Vila Nova, com um jogo a menos, conta com 28.

O próximo compromisso do Santos está agendado para domingo. O time irá enfrentar o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da Série B. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).