Botafogo anuncia a chegada de Pedro Martins para função de diretor de futebol

O Botafogo oficializou a chegada de Pedro Martins para o cargo de diretor de futebol. O dirigente teve passagens recentes por Cruzeiro e Vasco.

"É um prazer enorme fazer parte de um clube da grandeza do Botafogo. Tenho acompanhado a evolução da gestão na era SAF e terei a oportunidade de colaborar com esse crescimento. Chego muito animado com o desafio e agradeço ao John Textor, Thairo Arruda e Alessandro Brito pela confiança. Sou mais um 'escolhido'. Garanto muita dedicação para ajudar o Glorioso a conquistar os objetivos esportivos", celebrou.

Martins é formado em administração, com MBA em Indústria do Futebol na Universidade de Liverpool. Ele começou a carreira como gestor do departamento de informação no Athletico-PR.

Depois, o dirigente passou pela Ferroviária no cargo de diretor de futebol e foi vice-presidente de competições na Federação Paulista de Futebol. Ele, por fim, soma uma passagem no Queens Park Rangers, da Inglaterra.

A função estava vaga desde a saída de André Mazzuco, que foi para o Athletico-PR no começo do ano. Pedro Martins ficou apenas dois meses no Vasco e foi um dos responsáveis pela contratação de Álvaro Pacheco, treinador que teve apenas quatro jogos à frente da equipe.

Bem-vindo, Pedro Martins. O Botafogo comunica a chegada de Pedro Martins para exercer a função de Diretor de Futebol. Martins liderou o projeto esportivo de reestruturação do Cruzeiro no início da SAF e recentemente teve passagem pelo Vasco da Gama. O executivo vai iniciar as... pic.twitter.com/WdIFa4YqtX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 23, 2024

Dentro de campo, o Botafogo foca no duelo contra o São Paulo, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão, no Morumbis. Com 39 pontos, o Alvinegro está na primeira colocação, à frente de Palmeiras (36) e Flamengo (34).