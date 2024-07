Bodão critica atacante ex-Barça no Grêmio: 'A que ponto chegamos?'

O comentarista Marco Antônio Rodrigues, em participação no Fim de Papo desta terça (23), avaliou que a contratação de Martin Braithwaite pelo Grêmio não é um bom sinal para o futebol brasileiro.

Na opinião do jornalista, o jogador não é 'grande coisa', como foi apresentado. Bodão também disse que os clubes brasileiros deveriam apostar mais na base em vez de buscar atletas estrangeiros de perfil duvidoso.

A que ponto chegou o futebol brasileiro? Contratar atacante dinamarquês como se fosse grande coisa. Jogador grego! Meu Deus do céu! [...] Pode até ser que seja bom, mas acho estranho demais. O Chelsea, hoje, dispensou 40 jogadores. Se eles dispensam 40 e ainda formam um time mais ou menos com 28, imagina como são esses 40! A gente está pegando de fora porque o que produz de bom aqui está indo embora cedo. Mas o caminho para o futebol brasileiro é a base.

Marco Antônio Rodrigues

Flamengo está sendo gozado pelo Zenit, diz RMP sobre Claudinho

RMP destacou que não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação do jogador sem sucesso. O jornalista ainda pontuou que os dirigentes do Zenit parecem gostar de provocar os flamenguistas.

'Corinthians é caso psiquiátrico', dispara Milly sobre dívidas na Justiça

A jornalista ressaltou que o problema do Corinthians não é ter dívidas, mas não fazer nada para resolvê-las. Milly afirmou que, em se tratando de assuntos contábeis, o clube tem sido uma vergonha.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra