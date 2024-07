Bia Haddad cobra companhia aérea por sumiço de mala: "Preciso para os Jogos Olímpicos"

Por meio de sua conta no Instagram, a tenista Bia Haddad denunciou, nesta terça-feira, o sumiço de sua mala no voo para as Olimpíadas de Paris. De acordo com ela, a Swiss Airlines, companhia aérea responsável pela viagem, ainda não conseguiu encontrar a bagagem mesmo após quase 48 horas.

Na postagem, a atleta diz que o air tag, que rastrea o objeto, aponta que ele ainda se encontra no Aeroporto de Guarulhos. Ela, por fim, agradeceu ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pelo apoio e disse que a bolsa é importante para a disputa dos Jogos.

(Foto: Reprodução/Instagram Bia Haddad)

Em Paris, Bia Haddad participará dos torneios simples feminino e de duplas, ao lado de Luisa Stefani, medalhista de bronze em Tóquio 2021 com Laura Pigossi. A disputa começa neste sábado e será no histórico palco de Roland Garros.

A brasileira, atualmente, ocupa a posição de número 22 no ranking mundial e, por isso, será cabeça de chave nas Olimpíadas.

Confira a publicação de Bia Haddad na íntegra:

Quase 48h se passaram e a Swiss Airlines ainda não encontrou a minha mala. Minha air tag mostra que a mala segue no Aeroporto de Guarulhos, mas até agora nada de solucionarem o caso. Preciso da mala para os Jogos Olímpicos! Agradeço ao COB pelo apoio prestado.