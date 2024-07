Aston Villa lança nova camisa ao som de Ozzy e com Dibu atacando de ator

Absolute cinema! A nova camisa do Aston Villa para a temporada 2024/2025 foi revelada de maneira inovadora e cinematográfica, com a participação de Ozzy Osbourne e Dibu Martínez, que se aventuraram na atuação.

O que aconteceu

O vídeo de apresentação do uniforme, que tem "Paranoid" como trilha sonora, começa com Ozzy Osbourne e o baixista Geezer Butler, membros do Black Sabbath. Ozzy Osbourne, nascido em Birmingham, faz um convite para que os fãs usem a nova camisa e se juntem aos treinos no Villa Park.

A narrativa do vídeo mostra pessoas se preparando para entrar em campo, até que a câmera foca no vestiário do Aston Villa, onde Emiliano Martínez faz uma aparição. Sua presença é marcada por um momento, onde é confundido com um jogador desconhecido.

O vídeo também faz uma homenagem a Martínez com uma cena em que os jogadores imitam seu estilo característico de defesa de pênaltis. A professora no vídeo ainda destaca a técnica com a frase "Desenhe Martínez Masterclass".

Instant classic.



UP THE VILLA! 💜 pic.twitter.com/cDJTFniFM6 -- Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2024

Novo modelo

Este é o primeiro modelo lançado pela Adidas para a equipe após assumir os mantos do clube para esta temporada. Ele também traz o novo escudo do time.

A nova camisa titular do Aston Villa comemora os 150 anos de fundação do time. O design é tradicional, com o grená como predominante e as mangas em azul celeste.

As três listras percorrem os ombros em grená, mesma cor de quatro listras dispostas nas laterais da gola. Na nuca, vai um selo especial de 150 anos do time e o novo escudo é aplicado no lado esquerdo do peito