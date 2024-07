Aniversariante do dia, Luiz Gustavo projeta duelo com o Botafogo e vê São Paulo "em evolução"

O volante Luiz Gustavo completou 37 anos nesta terça-feira, véspera de um jogo importante para o São Paulo. Nesta quarta, a equipe encara o Botafogo no Morumbis, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Um dos mais experientes do elenco, Luiz Gustavo celebrou o fato de estar no Brasil na data do aniversário. Ele vinha atuando em equipes do exterior ao longo dos últimos 16 anos.

"Todo aniversário é especial. Só tenho a agradecer a Deus pela saúde e pelos momentos que Ele tem me proporcionado. Sensação muito boa celebrar meu aniversário no Brasil. Muitas das vezes sempre estava em pré-temporada, agora o momento é diferente. Só tenho a agradecer e aproveitar com minha família e meus companheiros", disse o atleta à SPFC Play.

O meio-campista enxerga o São Paulo em evolução neste momento da temporada. Embora o Botafogo lidere a tabela do Brasileirão, ele vê o Tricolor em condições de medir forças com o time carioca.

"Seguimos em busca daquilo que a gente se propôs a fazer, que é continuar em busca de fazer bons jogos e conquistar os resultados positivos. Sabemos que vamos enfrentar o primeiro colocado, mas vamos fazer o que vínhamos fazendo. Nossa preparação tem sido muito boa. Vamos estar preparados para fazer um grande jogo, duelar de igual para igual e, se Deus quiser, conquistar o resultado positivo", afirmou.

"Acho que estamos em evolução. Esse é o legal de adaptações, de melhorias. A gente vai continuar nessas situações até o fim do ano. Isso nos dá confiança, expectativa de ter dias melhores. Estamos focados com a mentalidade da comissão. É seguir nisso que acho que teremos boas coisas até o final do ano", concluiu.

O Tricolor vem de um empate sem gols com o Juventude, em Brasília, e busca encostar nos líderes do Brasileirão. O time paulista é o quinto colocado do torneio, com 31 pontos, oito a menos que o Glorioso.

Do outro lado, o Botafogo chega embalado pelas cinco vitórias consecutivas na Série A e visa levar o título simbólico do primeiro turno.