Alisson dá início à recuperação no CT do São Paulo após passar por cirurgia no tornozelo

Nesta terça-feira, o volante do São Paulo, Alisson, iniciou o processo de recuperação no Reffis Plus, departamento de saúde do CT da Barra Funda. O jogador passou por cirurgia na última quinta-feira para a correção de uma fratura no tornozelo direito.

O clube tricolor não divulga prazo de retorno, mas Alisson deve demorar par ficar à disposição. Há alta possibilidade dele perder o restante desta temporada.

? Alisson iniciou o processo de recuperação no REFFIS Plus! O jogador passou por cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/PjYpvSxqUI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2024

O volante vinha sendo titular absoluto da equipe comandada por Luis Zubeldía. O atleta se contundiu durante o jogo contra o Grêmio, na última quarta-feira, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu o embate por 1 a 0, com gol de Lucas.

Ele se machucou por volta dos nove minutos do segundo tempo ao torcer a perna direita. O lance gerou preocupação na torcida e nos jogadores, que chamaram atendimento médico. O jogador deixou o campo de maca e foi direto para o hospital fazer exames, onde teve constatada a fratura.

No momento, o técnico Luis Zubeldía conta com Bobadilla e Luiz Gustavo para a função. Pablo Maia teve que passar por cirurgia e desfalca o São Paulo desde o início do mês de maio.

Além deles, há os jovens Negrucci e Iba Ly, além de Nestor, Michel Araújo e Galoppo, que não são desta função, mas podem atuar improvisados. Liziero voltou de empréstimo recentemente e é outra alternativa.

Sem Alisson, a diretoria tricolor se movimentou no mercado e está perto de oficializar a chegada de Marcos Antônio, que estava na Lazio, da Itália. Além dele, o clube visa a contratação de Thiago Mendes, do Al-Rayyan, do Catar.