'Se vencesse, Colômbia se tornaria uma ameaça mundial', diz Casão

Durante o Fim de Papo, o comentarista Casagrande afirmou que, se vencesse a Copa América, a Colômbia se tornaria uma das grandes forças do futebol mundial. Os colombianos ficaram com o vice-campeonato, derrotados pela Argentina na final por 1 a 0.

Casão ponderou que a Colômbia precisa de títulos para subir de patamar no futebol. O comentarista recordou que a seleção colombiana já teve momentos parecidos em sua história.

A Colômbia poderia ter matado o jogo nos 90 minutos. Poderia ter marcado antes. Fez mais. Falta aquilo que sobra para a Argentina: confiança, segurança, peso na história do futebol, peso na camisa, títulos. Um título hoje mudaria o estágio da Colômbia. Ela se tornaria perigosíssima a nível mundial.

Mas ela perdeu e continua na mesma: 'É um bom time, mas perde quando joga contra a Argentina, perde nas oitavas ou nas quartas da Copa do Mundo'. A Colômbia já passou por isso com uma seleção tão boa ou até melhor - em 1990 e 1994 -, com Rincón, Asprilla, Valderrama. Eles ganharam de 5 a 0 da Argentina no Monumental de Núñez, mas o estágio não mudou. Precisa de um título.

Casagrande

'Se fossem os EUA na final, segurança seria a mesma?', questiona Casão

Casagrande questionou a falta de organização do lado de fora do palco da final. Na opinião do ex-jogador, o país-sede é o principal culpado pela confusão.

Casão: 'A Argentina está encontrando um caminho para vencer sem o Messi'

Na opinião do ex-jogador, o fato de a Argentina ter marcado sem Messi em campo é importante para a seleção. Casagrande ressaltou que o lado psicológico da seleção argentina provavelmente é o que sai mais fortalecido.

