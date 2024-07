'Se fossem os EUA na final, segurança seria a mesma?', questiona Casão

Durante o Fim de Papo, os comentaristas Casagrande e PVC debateram a confusão na entrada do Hard Rock Stadium, em Miami, antes da final da Copa América.

Casagrande questionou a falta de organização do lado de fora do palco da final. Na opinião do ex-jogador, o país-sede é o principal culpado pela confusão.

Para PVC, o fato de ninguém morrer durante a confusão só pode ser atribuído à sorte. O colunista ressaltou que os EUA têm muitos grandes eventos de futebol para receber nos próximos anos.

Parece assim: 'É Argentina x Colômbia, então manda um grupo de policiamento para fazer a entrada, só para conferir'. Se fossem os EUA jogando a final, torcedores americanos envolvidos, será que a segurança seria a mesma? Será que essa confusão iria acontecer?

Casagrande

O problema não é o tamanho do atraso, é o tamanho da confusão. Por sorte, ninguém morreu. [...] Teve uma vontade dos EUA de organizar a Copa do Mundo de 2026, em função de eles terem sido "humilhados" pela escolha do Qatar, repleta de casos de corrupção - e que fez os EUA investirem em uma limpeza do futebol - que tinha que acontecer. Agora, eles se comportam como se tivessem o direito de desenvolver a organização de torneios de futebol, mas deixando claro que não gostam. Não pode ser assim.

PVC

PVC: 'Argentina ensinou Colômbia a tocar a bola'

Em um resgate histórico, PVC recordou o Eldorado Colombiano. Neste período, entre o fim da década de 1940 e o início da década de 1950, os melhores jogadores argentinos atuaram em terras colombianas e deixaram um legado.

Casão: 'A Argentina está encontrando um caminho para vencer sem o Messi'

Na opinião do ex-jogador, o fato de a Argentina ter marcado sem Messi em campo é importante para a seleção. Casagrande ressaltou que o lado psicológico da seleção argentina provavelmente é o que sai mais fortalecido.

