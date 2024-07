São Paulo tem semana com duelos contra gaúchos pelo Brasileirão; veja programação

Nesta semana, o São Paulo duelará contra dois times gaúchos na busca por retomar a liderança e seguir na parte de cima da tabela do Brasileirão. O primeiro encontro será contra o Grêmio, no Morumbis.

O Imortal conquistou apenas um ponto e busca a primeira vitória fora de seus domínios. Com 11 pontos, o time de Renato Gaúcho está na 18ª colocação.

A partida está marcada para acontecer às 20h (de Brasília) dessa quarta-feira. Após o confronto, o São Paulo foca no embate frente ao Juventude.

Diferentemente do Grêmio, o Ju está com uma campanha acima do esperado e se encontra na 13ª posição, com 19 pontos.

O confronto vai acontecer às 18h30 desse domingo, no Alfredo Jaconi. Após folga dupla, o São Paulo começa a semana com reapresentação, nesta segunda-feira.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 17/07 (quarta-feira), às 20h

? Grêmio

? MorumBIS

? Premiere ? 21/07 (domingo), às 18h30

? Juventude

? Mané Garrincha

? Brasília (DF)

? Premiere ?? 24/07 (quarta-feira), às 19h30

? Botafogo

?? MorumBIS

? Sportv e Premiere... pic.twitter.com/ZizUDf5Ivm ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 12, 2024

Com 27 pontos, o Tricolor se encontra na sexta colocação. O líder, Botafogo, está com 33, seis a mais que o time de Zubeldía.

Confira a programação do São Paulo:

Segunda-feira (15)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

Terça-feira (16)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

Quarta-feira (17)

20 horas



São Paulo x Grêmio



17ª rodada do Campeonato Brasileiro



MorumBIS

Quinta-feira (18)

11 horas



Treino



CT da Barra Funda

Sexta-feira (19)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

Sábado (20)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

* viagem para Brasília, em voo fretado, no período da tarde

Domingo (21)

18h30



Juventude x São Paulo



18ª rodada do Campeonato Brasileiro



Estádio Mané Garrincha

* retorno para São Paulo, em voo fretado, logo após a partida