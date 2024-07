Palmeiras tem semana com duelos 'decisivos' contra líder do Brasileirão e adversário do G6

Na manhã do último domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou após uma folga dupla e já está de olho em seu próximo compromisso da temporada. A semana do Verdão será bastante intensa, com dois confrontos 'decisivos' que prometem agitar os torcedores.

O Alviverde iniciou a semana com treino no domingo e terá mais duas sessões de trabalhos, na segunda-feira e também na terça. Já na quarta-feira, tem pela frente um de seus jogos mais importantes: visita o Botafogo, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras e Botafogo fazem o grande embate desta rodada da Série A. O Glorioso é o atual líder da competição, com 33 pontos, enquanto o Verdão tem a mesma pontuação, mas fica em segundo devido aos critérios de desempate.

O duelo é, ainda, uma prévia do que pode acontecer nas oitavas de final da Copa Libertadores, em que as equipes também se enfrentarão. Na última vez em que mediram forças, a equipe palestrina venceu, de virada, por 4 a 3. Endrick comandou o triunfo alviverde, que teve ainda uma expulsão de Adryelson e um gol de Murilo no apagar das luzes.

Após o confronto em solo carioca, o Palmeiras volta a São Paulo para já iniciar as preparações para seu próximo embate do Brasileirão. Visto que a partida será neste sábado (20), a equipe deve se reapresentar na quinta-feira e, então, realizar os ajustes finais no treino de sexta-feira.

Ainda nesta semana, então, o Palestra Itália terá outro adversário que está na parte de cima da tabela. O Palmeiras retorna ao Allianz Parque para receber o Cruzeiro neste sábado, às 20h (de Brasília), pela 18ª rodada da competição nacional.

Os dois compromissos semanais colocarão à prova os comandados de Abel Ferreira. O Botafogo está invicto há cinco partidas e chega de vitória fora de casa, enquanto o Cruzeiro também está bem - soma três triunfos consecutivos na Série A e conta com um Matheus Pereira inspirado.

Em contrapartida, o Palmeiras também pode chegar reforçado para ambos os jogos. O clube vive a expectativa de registrar os reforços Felipe Anderson, Giay e Mauricio no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para que eles possam atuar com a camisa alviverde.