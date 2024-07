Como Filipe Luís ajuda na transição para os profissionais do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo superou os desfalques, encerrou o período da Copa América com saldo positivo e se manteve na briga pelo topo da tabela do Brasileiro. O desempenho teve como um dos ingredientes a utilização de jovens criados na base, diante dos inúmeros desfalques.

Quem passou a integrar esse processo de transição com o profissional foi o ex-lateral Filipe Luis. Ele foi anunciado como técnico do sub-20 do Rubro-Negro há um mês.

O Filipe Luís é um cara sensacional. É um ganha-ganha. Ele trouxe muito da experiência dele, da vivência, tem uma abordagem muito boa com os jogadores. E nós estamos compartilhando com ele toda a nossa parte de metodologia, de trabalho, toda a estrutura. Está sendo muito bom para os dois lados Vitor Zanelli, vice-presidente da base

Filipe Luís 'perto' do profissional

Filipe Luís assumiu o sub-20 após passagem pelo sub-17 do próprio Fla — foi campeão da Copa Rio no mês passado. Ele foi promovido após a saída de Mário Jorge, que assumiu a seleção sub-17 da Arábia Saudita.

O ex-lateral conhece o dia a dia em um elenco principal. Ele se aposentou no fim de 2023 com a camisa rubro-negra, após se tornar jogador profissional em 2003, pelo Figueirense, e chegar ao Flamengo em 2019.

O perfil do comando muda um pouco. Filipe Luís foi jogador e traz essa experiência na bagagem, enquanto Mário Jorge tinha um bom conhecimento do trabalho com jovens jogadores. Começou em 2011, no sub-15 do Audax, e passou pela base do Vasco antes de desembarcar na Gávea, para o sub-13.

Filipe Luís observa treino do sub-20 do Flamengo Imagem: Victor Andrade / CRF

Filipe Luís fez boa parte da carreira como jogador na Europa. Em entrevistas anteriores, disse que seu estilo como treinador é uma mistura de tudo que aprendeu com os técnicos com quem trabalhou, e citou Simeone e Jorge Jesus como alguns exemplos.

Ele tem contatos com o estafe do profissional. Juntamente à comissão do sub-20, ele acompanhou alguns atletas que foram fazer atividades no elenco principal no fim do mês passado

"Foram 13 atletas que subiram e a comissão também foi. Não é porque é o Filipe, o processo do clube é esse. Essa construção tem de dar todo êxito que estamos vivendo. Em setembro, fomos campeões brasileiros. Em março, da Libertadores. Do time titular que jogou a final do Brasileiro, na Libertadores só tinham dois. Olha a reconstrução que tivemos que fazer em cinco meses", pontuou.

O Flamengo vai disputar o Mundial sub-20 em agosto. A equipe foi campeã da Libertadores da categoria em março, ao bater o Boca Juniors, da Argentina, na final.

"O fato de [o Filipe] ter ido do sub-17 para o sub-20 foi uma questão de oportunidade. Percebemos que poderia ser muito bom para todos os técnicos subirem de categoria. Estamos fazendo de tudo para isso dar certo porque o nosso grande objetivo é conquistar o Mundial."

Jovens foram usados no profissional durante a Copa América

O Flamengo teve nove jogos no período entre amistosos internacionais e Copa América e cinco desfalques importantes. Tite, então, usou sete garotos do Ninho e outros seis foram relacionados e ficaram no banco.

Lorran é marcado por João Pedro durante Flamengo x Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro Imagem: FILIPE REVELES/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

"É um processo desenvolvido desde 2019. Nosso objetivo é servir o profissional, que tem um grupo enxuto. É normal a participação do sub-20, e até do sub-17, nos treinamentos. Faz parte do processo de maturação. Não conseguimos ter todos os jogadores do sub-20 à disposição para todos os jogos, mas faz parte. Nossa obrigação é formar e entregar para o profissional, e tentamos tirar proveito ao máximo desse trabalho", salientou Zanelli.

O Rubro-Negro ainda aguarda os retornos de Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela, que estão na Copa América. O Uruguai foi eliminado na semifinal, mas o torneio tem disputa de terceiro lugar e o jogo acontece neste sábado

Alguns jovens ganharam espaço no elenco de Tite, como Loran e Igor Jesus. Cleiton, Evertton Araújo, Victor Hugo, Matheus Gonçalves e Werton também foram utilizados. Outros foram opções para o decorrer das partidas. Casos de Iago, Rayan Lucas, Daniel Sales, Weliton, Lucas Furtado.

O Flamengo teve cinco desfalques. O chileno Erick Pulgar e os uruguaios Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta. Com a eliminação precoce do Chile, Pulgar retornou antes à Gávea.

O Flamengo teve cinco vitórias, dois empates e duas derrotas — uma delas para o Fortaleza, no Maracanã, na quinta-feira. O time de Tite volta a campo pelo Brasileiro no dia 20, contra o Criciúma, no Mané Garrincha.