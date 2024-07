Estêvão e Flaco López brilham pelo Palmeiras em meio aos jogadores sub-23 do Brasileirão; veja números

O Palmeiras segue vencendo no Campeonato Brasileiro e, na noite da última quinta-feira, isso não foi diferente. O Alviverde superou o Atlético-GO, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do torneio nacional.

Três jogadores comandaram a vitória do Verdão diante da torcida. Flaco López abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga recebeu passe de Estêvão e guardou o segundo aos seis minutos da etapa final, enquanto o jovem, dois minutos depois, fez boa jogada e contou com toque contra de Alix para fechar o resultado em 3 a 1.

Estêvão, de 17 anos, e Flaco López, 23, inclusive, estão em evidência no Campeonato Brasileiro - principalmente em meio aos jogadores sub-23 que disputam a competição. Os dois atacantes palmeirenses tem tido ótimas atuações e apresentam bons números.

De acordo com dados do Sofascore, a joia alviverde é o jogador sub-23 com mais assistências nesta edição do torneio. Em 16 jogos disputados, ele distribuiu quatro passes para gols, além de ter marcado cinco gols. Ele soma nove contribuições para gols ao todo e lidera tal estatística entre os sub-23 do Brasileirão.

Também conforme a plataforma de estatísticas, o camisa 41 do Palmeiras precisa apenas de 107 minutos para participar de um gol da equipe. Até aqui, ele teve 42 finalizações (17 delas em direção ao gol), além de ter criado quatro grandes chances.

? Estevão (17 anos) é o Sub-23 líder em assistências e em participações em gols (9) do @Brasileirao 2024. ?? ?? 16 jogos

?? 5 gols

?? 4 assistências

? 107 mins p/ participar de gol (!)

? 42 finalizações (17 no gol)

? 4 grandes chances criadas (!)

? Nota Sofascore 7.06 pic.twitter.com/kh3GAuUeVR ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) July 12, 2024

Enquanto isso, Flaco López tem brilhado nesta 2024 graças a seu faro de gol apurado. O argentino ultrapassou Yuri Alberto, do rival Corinthians, e é o atual artilheiro sub-23 desta temporada: balançou as redes 15 vezes em 36 partidas disputadas.

O centroavante também é o atleta da categoria sub-23 que mais participa de gols neste 2024. Além dos 15 gols, também distribuiu cinco assistências, somando 20 contribuições. Fazendo dupla com Estêvão, ele precisa de 105 minutos para participar de um gol palmeirense.

Flaco López ainda tem buscado muito o gol neste ano. O jogador finalizou 94 vezes, sendo 39 delas em direção às metas rivais, e também criou nove grandes chances - estatística que chama a atenção, visto que ele é um camisa 9 de origem.

Com Flaco López e Estêvão inspirados, o Palmeiras tem uma espécie de 'decisão antecipada' pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Verdão pega o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em compromisso válido pela 17ª rodada.