Corinthians tenta usar 'desertores' como moeda de troca no mercado

Do UOL, em Santos (SP)

O Corinthians tenta usar os "desertores" Arthur Sousa e Gustavo Mosquito como moeda de troca no mercado.

O que aconteceu

O Corinthians quer evitar os desdobramentos na Justiça Trabalhista negociando Arthur e Mosquito. Os atacantes pediram a rescisão unilateral por falta de pagamento de FGTS e perderam em primeira instância.

O Timão acertou todas as pendências após as ações judiciais da dupla e entende que não perderá na Justiça. Arthur Sousa e Gustavo Mosquito não têm treinado no CT Joaquim Grava.

O Corinthians pretende fazer acordos com os atletas para que sejam vendidos ou pelo menos emprestados. Mosquito tem mais mercado que Arthur e já foi procurado pelo Santos recentemente.

O plano ideal do Timão é conseguir dinheiro ou atletas em troca. Sem os atacantes, o clube acelerou a procura por substitutos no mercado e quer de dois a três opções para o sistema ofensivo.

Até agora, o Corinthians acertou com quatro reforços: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e os volantes Alex Santana e Charles.