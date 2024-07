Conmebol entrega show de luzes com Shakira em intervalo de 27 minutos

A Conmebol entregou o que prometia com um espetáculo de luzes e fogos que remeteram ao Superbowl durante o show de Shakira no intervalo da final da Copa América entre Colômbia e Argentina.

O que aconteceu

Foi o primeiro show do intervalo da história do torneio de seleções. Em solo americano, a Conmebol conseguiu criar algo parecido com o Superbowl, grande final do futebol americano e evento mais assistido do mundo.

No total, o intervalo da partida durou 27 minutos, um pouco a mais do que o informado pela entidade. Segundo apurou o UOL, a Conmebol havia avisado às seleções que a paralisação seria de 25 minutos.

Shakira se apresentou por oito minutos no campo. O palco levou 13 minutos para ser montado e outros três minutos para ser desmontado. O total foi de 24 minutos, mas a partida demorou outros três para ser reiniciada.

Com muitos efeitos de luz vindos do palco e dos aneis de LED do estádio, Shakira encantou o público presente no Hard Rock. Os fogos de artifício lançados do gramado não deixaram marcas no campo de jogo.