Argentina vence Colômbia na prorrogação e se isola como maior campeã da Copa América

A América é da Argentina! Neste domingo, a seleção albiceleste venceu a Colômbia por 1 a o, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos e sagrou-se campeã da Copa América pela 16ª vez em sua história. O gol do título foi marcado por Lautaro Martínez, artilheiro da competição, já no segundo tempo da prorrogação.

Desta maneira, os atuais campeões mundiais ganham o troféu pela segunda vez seguida e se isolam como os maiores campeões do torneio, deixando o Uruguai (15) para trás. A Colômbia, por sua vez, segue com somente um título, que foi conquistado em 2001.

A bola demorou bem mais do que o esperado para rolar na grande decisão. Antes do jogo começar, alguns torcedores sem ingressos tentaram invadir o estádio e causaram grande confusão nas intermediações da arena. Por conta destes problemas fora de campo, a partida, antes agendada para as 21h (de Brasília), começou somente às 22h22. Uma hora e 22 minutos de atraso.

A outra nota triste do duelo ficou por conta de Lionel Messi. O craque argentino teve que deixar o campo no segundo tempo da decisão, por dores no tornozelo direito, e chorou copiosamente no banco de reservas.

O jogo

A partida, bem como o entorno do Hard Rock Stadium, começou agitada. Com menos de um minuto, Messi carregou pelo lado direito e tocou para Montiel, que cruzou da primeira na grande área. Julián Álvarez finalizou de chapa, mas mandou para fora.

A Colômbia não demorou a responder. Aos seis minutos, James Rodríguez lançou para Santiago Arias pela direita. O lateral ajeitou de cabeça para Córdoba, que chutou de primeira e viu a bola passar tirando tinta da trave.

Os colombianos seguiram pressionando a saída de bola da Argentina e tentavam incomodar os atuais campeões. Aos 12 minutos, James cobrou escanteio, Sánchez ajeitou de cabeça e Cuesta completou para o gol, mas Dibu Marínez fez boa defesa e evitou o gol dos Cafeteros.

Aos 32 minutos, a Colômbia quase abriu o placar através de Jhon Arias. Ele recebeu no meio-campo e emendou uma pancada de muito longe, mas Dibu Martínez se esticou e fez uma defesaça.

Messi deu um grande susto na torcida argentina aos 35. O craque levou a pior após uma dividida na linha de fundo e ficou alguns minutos fora de campo. Porém, aos 38, ele voltou ao gramado ainda mancando e seguiu no jogo. A parte final do primeiro tempo foi muito brigada, mas com poucas chances de gol.

Segundo tempo

A Colômbia, que já havia levado mais perigo na etapa inicial, voltou novamente melhor do intervalo. James fez ótimo lançamento para Córdoba, que ajeitou de cabeça para Santiago Arias, que vinha de trás e chegou batendo firme, mas mandou à direita do gol defendido por Dibu Martínez.

Aos nove, foi a vez de Davinson Sánchez quase estrear o placar em Miami. James cobrou escanteio na segunda trave, o zagueiro Cuesta tocou de cabeça para trás, mas Sánchez acabou testando por cima do travessão.

A Argentina estava sendo pressionada pela Colômbia, mas levou perigo ao goleiro Vargas, aos 13. Mac Allister enfiou para Di María, que invadiu a área e chutou cruzado, mas o arqueiro colombiano espalmou. Houve uma reclamação e pedidos de pênalti no início da jogada, mas o árbitro mandou seguir.

Aos 20 minutos, os argentinos perderam Messi, que sentiu dores na coxa direita e deixou o campo chorando. Aos 27, a Colômbia pediu um pênalti após um choque entre Córdoba e Mac Allister na grande área, mas Claus não deu nada. A Argentina chegou a marcar aos 29, com Nico González, mas o tento foi bem anulado por impedimento.

Por muito pouco a Argentina não estreou o marcador aos 42 minutos. Di María cruzou para Nicolás González, que se esticou todo e tentou cabecear para o meio da área, mas quase acabou mandando direto para o gol. A bola, porém, só saiu pela linha de fundo.

Prorrogação

Os argentinos pareciam mais inteiros na prorrogação e dominavam as ações. Aos quatro minutos de etapa inicial, De Paul recebeu de Di María na linha de fundo e cruzou rasteiro na área para Nico González, que bateu de primeira, mas Vargas fez uma grande defesa e salvou a Colômbia.

A bola enfim balançou as redes aos seis minutos da etapa final da prorrogação. Lo Celso recebeu de Paredes e lançou de primeira para Lautaro Martínez. O artilheiro da Copa América saiu cara a cara com o goleiro Vargas e bateu firme para fazer o gol do título da Argentina.

FICHA TÉCNICA



ARGENTINA 1 X 0 COLÔMBIA

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)



Data: 14 de julho de 2024 (domingo)



Horário: às 22h22 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (BRA)



Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rodrigo Corrêa (BRA)



VAR: Rodolpho Toski (BRA)



Cartões amarelos: Jhon Córdoba e Borja (Colômbia); Mac Allister e Lo Celso (Argentina)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Lautaro Martínez, aos 6? do 2ºT da prorrogação (Argentina)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Montiel (Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (Paredes), Mac Allister (Lo Celso) e Di María (Otamendi); Messi (Nicolás González) e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).



Técnico: Lionel Scaloni

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Lerma (Uribe), Richard Ríos (Castaño), Jhon Arias (Carrascal) e James Rodríguez (Quintero); Luis Díaz (Borja) e Jhon Córdoba (Borré).



Técnico: Néstor Lorenzo