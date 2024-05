Zagueiro do Atlético-MG, Igor Rabello rasga elogios ao técnico Gabriel Milito: "Muito estudioso"

Nesta sexta-feira, Igor Rabello, zagueiro do Atlético-MG, participou de uma entrevista falou sobre o duelo contra o Bahia, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o experiente jogador do Galo elogiou o técnico da equipe Gabriel Milito.

"O Brasileiro é longo, o que tiver que fazer de pontuação, é fazer. Estar empenhados em todos os jogos, pois todos valem os três pontos. Estamos focados e empenhados nesse jogo do Bahia para uma boa retomada do Brasileiro", disse Igor Rabello.

Desde que chegou no Atlético-MG, em 2019, o zagueiro já foi treinado por dez técnicos diferentes. Sob o comando de Gabriel Milito, o zagueiro diz que ganhou bastante aprendizado, já que o argentino conhece da posição.

"O Gabi é um cara muito estudioso, inteligente. Toda semana ele tem ideias novas de treinamento, cada jogo é de uma forma. O estilo de jogo sempre será o mesmo, mas ele sempre varia a formação do time. É um cara humilde, trabalhador, na época de jogador, ele jogou com os melhores, e é humilde. Tenta passar o máximo pra gente", concluiu.

O Galo ocupa, atualmente, a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos em cinco partidas disputadas.

A equipe mineira volta aos gramados neste domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Bahia, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A partida será válida pela sétima rodada do Brasileirão.