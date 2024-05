WTorre vai perder gestão do Allianz? PVC e Mattos explicam bastidores

No Finanças do Esportes, que acontece toda sexta às 10h no canal do UOL Esporte no YouTube, os colunistas Rodrigo Mattos e Paulo Vinícius Coelho explicaram como fica a gestão do Allianz Parque depois que o BTG comprou a dívida da WTorre com o Banco do Brasil.

Segundo Mattos, o BTG quer assumir a gestão da arena, mas a WTorre está com os pagamentos em dia e não vai abrir mão. Para mudar a administração do Allianz, será uma briga política enorme, explicou PVC.

Mattos: BTG comprou dívida, mas WTorre não quer abrir mão do Allianz

O BTG comprou de fato a dívida da WTorre, tanto relacionada ao estádio quanto a outro projeto. A dívida pertencia ao Banco do Brasil, era a dívida do grupo WTorre, mas então o BTG vai assumir a gestão do Allianz Parque? Não é bem assim O BTG quer assumir a gestão do Allianz Parque, a informação que eu tenho é essa, porém a WTorre está adimplente, ou seja, ela está em dia nos pagamentos do empréstimo.

Então, tomar a gestão de um estádio de quem está pagando em dia não é uma operação muito fácil. Poderia se usar outros tipos de mecanismo de contrato, eu já ouvi isso, então não é uma coisa descartada, mas não é assim, comprou a dívida e assume o estádio, não. A WTorre não quer abrir mão do Allianz Parque e está em dia nos pagamentos dela desse empréstimo feito. Pertencia ao Banco do Brasil e agora pertence ao BTG, portanto o que vai ter aí é uma tentativa e uma disputa para o BTG tentar assumir, mas não não significa que é fato constituído. Rodrigo Mattos

PVC: 'Tomar gestão da WTorre será uma guerra política'

Em síntese, o BTG comprou a dívida do Banco do Brasil e se a WTorre não quiser abrir mão da gestão do estádio, e ela não quer, ela continua pagando a dívida em dia. Não tem razão para abrir mão da gestão do estádio a não ser que exista uma discussão política em que o Palmeiras queira se juntar ao BTG para romper com a WTorre. E aí é uma guerra política, só que a guerra política entre Palmeiras e WTorre está num patamar um pouco mais ameno do que nos capítulos anteriores. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.