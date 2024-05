São Paulo anuncia mais de 30 mil ingressos vendidos para jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Na tarde desta sexta-feira, o São Paulo divulgou uma parcial de ingressos vendidos para o duelo diante do Cruzeiro, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece às 18h30 (de Brasília) deste domingo no Morumbis. De acordo com o clube, mais de 30 mil ingressos já foram comercializados para a partida.

A venda dos bilhetes para o duelo foi iniciada no último dia 13 de maio, de maneira escalonada, com prioridade para aqueles que assinam o programa sócio-torcedor tricolor. A comercialização começou em tal data pois a partida estava marcada para o último dia 20 de maio, mas devido à paralisação do Brasileiro, precisou ser remarcada.

Os ingressos ainda estão disponíveis para compra. Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio são-paulino podem adquirir suas entradas por meio do site spfcticket.net. Não será possível comprar bilhetes nas bilheterias físicas do estádio.

?? Mais de 3??0?? mil ingressos vendidos! A #TorcidaQueConduz tem novo encontro neste fim de semana: São Paulo x Cruzeiro, domingo (02/06), às 18h30, no MorumBIS! ?? Garanta seu lugar: https://t.co/iCz5soyxBF#VemProMorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/W4O7rXCgXm ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 31, 2024

O valor das entradas varia de R$ 50,00 a R$ 200,00 (inteiras). O mais caro fica nas Cadeiras, nos setores Especial Oeste Ouro Branco e Especial Leste Lacta, com a meia-entrada saindo a R$ 100,00. Já o mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, em que a meia está custando R$ 25,00.

O Morumbis tem sido uma das fortalezas do Tricolor desde o ano passado. Na última quarta-feira, por exemplo, na vitória sobre o Talleres pela Libertadores, a torcida quebrou o recorde de público do estádio na atual temporada e colocou 56.162 pessoas nas arquibancadas.

O bom momento vivido pelo clube no ano atrai ainda mais o torcedor ao Morumbis. Desde a chegada do treinador, no fim de abril, a equipe está invicta. Foram nove jogos, com sete vitórias e dois empates. Além disso, o time também aparece em quinto no Brasileirão e está classificada às oitavas de final tanto da Copa do Brasil como da Libertadores.