Recuperado de grave lesão, Igor Vinícius relembra "ano difícil" e diz viver melhor momento no São Paulo

O São Paulo perdeu o experiente lateral direito Rafinha logo no início da temporada devido a uma lesão, o que gerou preocupação nos torcedores. No entanto, os problemas do Tricolor foram resolvidos rapidamente quando Igor Vinícius, recuperado de uma grave lesão, assumiu a posição.

Igor Vinícius voltou a atuar pelo São Paulo no dia 20 de janeiro após exatos 366 dias fora. O lateral direito sofreu com problemas no púbis ao longo de 2023 e, devido ao problema, teve de passar por duas cirurgias, o que o fez perder praticamente toda a última temporada.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Igor relembrou o período em que precisou ficar afastado dos gramados. "Para falar a verdade, foi um ano muito difícil para mim. Fazer duas cirurgias no ano, sofrer com lesão e com dores. Eu tinha 26 anos e nunca tinha passado por isso. Realmente foi um ano muito difícil, um ano atípico para mim. As vezes em que eu estive no clube, sempre foram lesões pequenas, de ficar um mês fora, e essa aí me tirou praticamente o ano todo. Realmente foi um ano muito difícil e eu tive que ter muita força para não me perder, não me desviar", contou.

"Pessoas próximas, minha família, toda a diretoria, me deram todo o suporte para conviver com isso e saber que, em uma certa fase da carreira, alguns atletas passam por isso. O atleta que viveu a carreira inteira e não teve uma lesão grave é um atleta realmente muito privilegiado, ainda mais no futebol de hoje, nessa correria e intensidade. Meu empresário, Maurício, me disse uma coisa que eu guardei para mim e ficou muito comigo. Ele falou: 'Po Igor, coloca que na sua carreira você vai ter 15 anos, e um será ruim. Esse ano é 2023. Nos próximos anos vai ter carreira normal, vai seguir tudo certo'. E foi o que eu coloquei na minha cabeça. Que era um ano ruim, estava complicado, mas eu sabia que iria passar. E passou", completou.

Mas neste ano, após um longo caminho de recuperação, o defensor vive um de seus melhores momentos com a camisa tricolor. Já faz sua temporada com o maior número de jogos nos cinco primeiros meses do ano em toda passagem pelo São Paulo e tem se provado um substituto à altura para Rafinha, que trata de uma nova lesão.

"Esse ano graças a Deus estou bem, feliz aqui, e isso faz com que eu valorize muito o clube. Cada partida que eu faço, cada oportunidade que eu tenho, eu dou o meu melhor, porque eu sei o quão difícil é ficar fora", apontou o defensor, que já distribuiu três assistências na atual temporada.

O próprio Igor Vinícius reconhece o atual momento como seu melhor em todos os seus seis anos de São Paulo. O lateral destacou a sequência invicta que o Tricolor vive - já são nove jogos sem perder - e valorizou as campanhas da equipe em todas as competições até aqui.

"É o meu melhor momento aqui sim. Apesar de ter tido um ano ruim ano passado, agora estou vivendo bons momentos no clube esse ano, tendo uma sequência boa de jogos. Agora com o Zubeldía a gente está tendo uma sequência de dez jogos sem perder. Acho que todo mundo está sendo valorizado e tendo uma importância muito grande para a equipe. Acho que vivo meu melhor aqui, também pelas competições. Na Libertadores classificamos em primeiro no grupo, estamos bem no Brasileiro. Temos tudo para fazer um grande ano e brigar pelas competições".

Apesar de viver grande fase, Igor Vinícius não estará à disposição do treinador tricolor para o duelo contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor cumpre suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. Uma coisa, porém, é certa: de onde estiver, estará torcendo por mais um triunfo são-paulino no ano.