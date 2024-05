Palmeiras receberá mais de R$ 300 milhões com venda de Endrick, explica PVC

No Finanças do Esportes, que acontece toda sexta às 10h no canal do UOL Esporte no YouTube, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou quanto o Palmeiras já recebeu e ainda pode receber com a venda de Endrick ao Real Madrid.

Segundo PVC, quando Endrick desembarcar na Espanha, o Palmeiras terá embolsado cerca de R$ 312 milhões (55 milhões de euros). Mais R$ 28 milhões (5 milhões de euros) estão atrelados a metas do atacante no time merengue, que também arcou com R$ 68 milhões (12 milhões de euros) em impostos.

Ou seja, o Verdão pode faturar cerca de R$ 340 milhões com a venda de Endrick ao Real Madrid. Vale lembrar que parte do valor corresponde a metas batidas pelo atacante no Palmeiras, como gols marcados (21 ao todo) e convocações à seleção brasileira (três).

O Palmeiras já chegou perto de 50 milhões de euros com Endrick. Dos 72 milhões totais, são 60 milhões mais os impostos. Então vai dar 55 milhões de euros que o Palmeiras vai receber pelo Endrick.

Dos 35 milhões de euros fixos, metade foi pago em 2023 e metade é paga na entrada do Endrick no elenco do Real Madrid, a partir de julho. Então vai bater 55 milhões de euros e vão sobrar cláusulas de bônus por performance do Endrick no Real Madrid, que ele pode alcançar ou não.

