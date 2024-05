No aniversário de Giuliano, Santos aprimora finalização para pegar o Botafogo-SP

Nesta sexta-feira, o Santos realizou mais um treinamento visando o confronto contra o Botafogo-SP, pela Série B. A atividade no CT Rei Pelé contou com um trote em Giuliano, que completou 34 anos.

No trabalho, o elenco do Peixe aprimorou a finalização. O técnico Fábio Carille, ainda, realizou um treino tático.

Para este compromisso, João Schmidt ainda é dúvida. O volante está em transição física após sofrer uma entorse no tornozelo direito e ainda não treina com o restante do grupo.

Já João Paulo é baixa certa. O goleiro rompeu o Tendão de Aquiles esquerdo na derrota de 2 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, e precisou passar por uma cirurgia.

Os atacantes Guilherme (lesão muscular), Julio Furch (pubalgia) e Pedrinho (pubalgia) também seguem de fora. O Peixe quer os três pontos para seguir na topo da tabela da Série B.

Com 15 pontos, o Santos está empatado com o América-MG, mas com vantagem no saldo de gols (10 vs 6). A bola vai rolar na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).