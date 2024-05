NFL divulga datas das vendas de ingressos para partida entre Packers e Eagles no Brasil

Através de suas redes sociais, a página oficial da NFL no Brasil divulgou as datas das vendas de ingressos para o jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, que será realizado em São Paulo, na Neo Química Arena. A pré-venda das entradas começa no dia 10 de junho, enquanto a venda geral será apenas no dia 13 do mesmo mês.

A pré-venda será disponibilizada apenas para clientes do cartão de crédito XP Visa, que terão acesso antecipado à compra de ingressos exclusiva de 10 a 12 de junho, por meio do site lp.xpi.com.br/nfl.

A venda geral se iniciará apenas no dia 13 de junho. Segundo informações da própria NFL, os interessados devem se inscrever no site nfl.com/saopaulo. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados pela liga americana.

A partida entre Packers e Eagles está marcada para o dia 6 de setembro, sexta-feira, às 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. Será a primeira vez na história que um jogo da NFL ocorrerá na América do Sul.