Mourinho tem acordo com o presidente e será o novo treinador do Fenerbahce

De acordo com o jornal A Bola, de Portugal, o técnico José Mourinho deverá ser anunciado pelo Fenerbahce ainda nesta sexta-feira. Ele possui um acordo com o atual presidente do clube turco Ali Koç, que se recandidatará ao novo mandato de três anos.

Sem clube desde janeiro, quando deixou a Roma, Mourinho está à procura de um novo desafio e vê com bons olhos a mudança para a Turquia. A Skysport italiana noticia que o treinador assinará um contrato de dois anos com o Fehnerbace.

José #Mourinho has reached an agreement with #Fenerbahce for 2 year contract @SkySport ? Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 31, 2024

O Fehnerbace não é campeão turco desde 2014 e foi o segundo colocado da última edição do campeonato, finalizando sua campanha com 99 pontos e perdendo somente um jogo. O campeão Galatasaray foi recordista de pontos com 102.

Mourinho já foi treinador de gigantes europeus como o Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Porto e Inter de Milão. Este seria o seu primeiro trabalho na Turquia.