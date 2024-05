Iguatu e Potiguar abrem a rodada da Série D do Brasileiro

A sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira. Pelo Grupo A3, o Iguatu recebe o Potiguar, no interior cearense.

Os donos da casa estão com oito pontos, na quarta posição da chave. O Iguatu precisa da vitória para se manter no G-4 e acabar com a sequência de maus resultados.

Do outro lado, o Potiguar está na penúltima posição. Os visitantes vêm de quatro derrotas seguidas na competição.

Outro destaque da rodada será o retorno dos jogos dos clubes gaúchos. Brasil de Pelotas, Avenida e Novo Hamburgo entram em campo neste fim de semana.

No sábado, o Avenida recebe o Barra, em Santa Cruz do Sul. Já o Brasil de Pelotas visita o Hercílio Luz. No domingo, o Novo Hamburgo viaja para enfrentar o Cascavel.

Confira os jogos da rodada:

Grupo A1



Manauara x Humaitá



Princesa x Trem



São Raimundo x Manaus



Rio Branco x Porto Velho

Grupo A2



River x Cametá



Águia x Altos



Maranhão x Tocantinópolis



Fluminense x Moto Club

Grupo A3



Iguatu x Potiguar



Santa Cruz x Maracanã



Treze x América-RN



Sousa x Atlético-CE

Grupo A4



Jacuipense x Itabaiana



Petrolina x Juazeirense



ASA x Retrô



Sergipe x CSE

Grupo A5



União Rondonópolis x Crac



Capital x Brasiliense



Iporá x Mixto



Real Brasília x Anápolis

Grupo A6



Ipatinga x Nova Iguaçu



Real Noroeste x Audax



Itabuna x Serra



Portuguesa x Democrata

Grupo A7



Inter de Limeira x Patrocinense



São José x Maringá



Costa Rica x Santo André



Pouso Alegre x Água Santa

Grupo A8



Avenida x Barra



Hercílio Luz x Brasil de Pelotas



Cianorte x Concórdia



Cascavel x Novo Hamburgo