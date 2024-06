Iguatu bate Potiguar de Mossoró e emenda terceira vitória seguida dentro de casa na Série D

Nesta sexta-feira, pela sexta rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Iguatu recebeu o Potiguar de Mossoró no Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Davi Torres e Luis Soares.

Com o resultado positivo, os mandantes alcançaram a terceira vitória consecutiva dentro de casa na competição e chegaram aos 11 pontos. Desta forma, alcançaram a vice-liderança, mas de forma parcial, já que todas as outras equipes ainda jogarão na rodada. Por outro lado, o Potiguar chegou em sua quarta derrota seguida, ficando estacionado na sétima colocação, com apenas três somados.

Por fim, o Iguatu retorna aos gramados no próximo sábado (8), contra o América-RN. A partida, válida pela sétima rodada da Série D, acontece às 17h (de Brasília), na Arena das Dunas. Já o Potiguar de Mossoró encara o Treze. O jogo será realizado no domingo (9), às 17h (de Brasília, no Estádio Edgar Borges Montenegro.

Os gols

Aos 24 da etapa final, Davi Torres aproveitou sobra depois da bola explodir na trave e emendou para o fundo das redes.

Já aos 29, depois de uma boa troca de passes, Luis Soares apenas empurrou para fechar a conta.