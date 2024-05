Ex-goleiro do São Paulo, Tiago Volpi marca presença em treino no CT da Barra Funda

O São Paulo recebeu uma visita especial durante o treino desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Ex-goleiro tricolor, Tiago Volpi marcou presença no centro de treinamentos para visitar alguns de seus ex-companheiros de equipe.

Volpi defendeu as cores do São Paulo entre 2019 e 2022. O arqueiro chegou ao clube no fim de 2018, por empréstimo, e ao fim da temporada seguinte, teve a opção de compra prevista no contrato ativada pela diretoria do time do Morumbi.

Nas temporadas 2020 e 2021, o arqueiro foi titular do São Paulo. Foi em 2021, inclusive, que conquistou seu único troféu pelo clube: o Campeonato Paulista. No entanto, o goleiro sempre foi bastante criticado por algumas falhas que cometia.

? Tiago Volpi nos visitou nesta sexta-feira! O goleiro defendeu o Tricolor de 2019 a 2022. Foram 195 jogos e a conquista do Campeonato Paulista de 2021.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/qn0QtMxoTl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 31, 2024

Em 2022, Volpi deu adeus ao futebol brasileiro e rumou para o México. Ele encerrou sua passagem pelo São Paulo com um total de 195 partidas disputadas.

Atualmente, o goleiro está no Toluca e já jogou por duas temporadas na equipe mexicana. O goleiro tem sido um dos destaques de seu time e até tem sido o batedor de pênaltis do clube. No total, já foram 15 gols marcados nos dois anos de futebol mexicano.

Com a saída de Volpi, quem assumiu a titularidade no gol tricolor foi Jandrei. No entanto, já no fim daquele ano, o São Paulo contratou Rafael, que conquistou seu espaço rapidamente entre os 11 iniciais e foi decisivo no inédito título da Copa do Brasil no ano passado.