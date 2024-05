Escalação: Corinthians pode ter novidade entre os relacionados para enfrentar o Botafogo

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava e finalizou a preparação para o jogo diante do Botafogo, marcado para este sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico António Oliveira pode ter novidades para a partida.

Emprestado pelo Paris Saint-Germain até o final de junho, o jovem volante Gabriel Moscardo foi inscrito pelo Timão no Brasileiro e pode ser relacionado para a partida. Ele está recuperado de uma cirurgia no pé esquerdo.

Já o meio-campista Ruan Oliveira, que se reabilita de uma cirurgia no joelho, fez um primeiro trabalho de corrida no campo após a lesão. Ele, contudo, ainda está longe de retornar aos gramados.

Para o duelo diante do Botafogo, António Oliveira tem um desfalque certo: Fagner. O lateral direito sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda durante a vitória sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana. Matheuzinho deve ganhar uma sequência como titular da posição.

O volante Paulinho, que se despediu do clube na última terça-feira, também não joga mais pelo Timão. Já o ala Diego Palacios e o atacante Pedro Henrique, em transição física, são dúvidas.

Portanto, a provável escalação do Corinthians tem: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Nesta manhã, a comissão técnica de António Oliveira fez os últimos ajustes e comandou uma atividade tática com os jogadores. O grupo ainda ensaiou bolas paradas e cobranças de pênalti.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Timão precisa abrir o olho no Brasileirão, retomado após a pausa em função da tragédia no Sul. A equipe figura no 16º lugar da tabela de classificação, à beira da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos conquistados.

Corinthians e Botafogo medem forças neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em embate válido pela sétima rodada da Série A.