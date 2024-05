Endrick recebe homenagem do Palmeiras em despedida e diz: "Estarei sempre torcendo"

Depois de fazer seu último jogo pelo Palmeiras na noite da última quinta-feira, Endrick recebeu homenagem do Verdão antes de deixar o clube. A sexta-feira seguiu no clima de despedida e, na reapresentação do time, o jogador de 17 anos recebeu uma placa e um quadro personalizado das mãos da presidente Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi.

Dentro da Academia de Futebol, o clube reuniu todos os troféus que Endrick conquistou pelo Palmeiras. Desde o sub-11 no clube, em 2017, Endrick conquistou um Paulista sub-11 (2017), um Paulista sub-13 (2018), um Paulista sub-15 (2019 e 2021), um Paulista sub-20 (2021), uma Copa do Brasil sub-17 (2022), um Brasileiro sub-20 (2022) e uma Copinha (2022).

"É muito satisfatório ver todos os títulos que conquistei aqui no Palmeiras e fico muito feliz por tudo o que passei aqui dentro. Espero que possamos conquistar mais títulos juntos no futuro. Estarei sempre torcendo pelo clube", disse Endrick.

No profissional, Endrick foi campeão do Paulista (2023 e 2024), da Supercopa do Brasil (2023) e do Brasileiro (2022 e 2023). Ao todo, disputou 82 partidas, marcou 21 gols e deu três assistências. Com isso, tornou-se o primeiro atleta da história a ganhar ao menos um título pelo Palmeiras em todas as categorias.

Endrick recebeu homenagem do Palmeiras antes de sair do clube para o Real Madrid

O atacante se apresenta à Seleção Brasileira na próxima semana para disputa de amistosos e da Copa América. Depois disso, Endrick se junta ao elenco do Real Madrid, clube com o qual está negociado desde dezembro de 2022. Contudo, só pode completar a transferência quando completa 18 anos.

"Estamos aqui para homenagear um atleta que chegou ao clube aos 10 anos e se tornou o maior símbolo da excelência da nossa base. O Endrick conquistou títulos em todas as categorias e depois coroou a sua trajetória no clube, com o bicampeonato brasileiro e o bicampeonato paulista no profissional. Eu me despeço hoje do Endrick com o coração apertado, mas feliz por saber que ele vai para um grande clube europeu realizar novos sonhos. Onde quer que o Endrick esteja, ele sempre estará junto com o Palmeiras, e o Palmeiras sempre estará com ele", disse a presidente Leila Pereira.

Na noite da última quinta-feira, Endrick se emocionou antes da bola rolar no Allianz Parque com um mosaico estendido pela torcida palmeirense com os dizeres "até logo". Ao fim do jogo, o atacante deu volta olímpica ao estádio para se despedir dos torcedores presentes.