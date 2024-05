Emprestado até o fim de junho, Moscardo é inscrito pelo Corinthians no Brasileirão

O volante Gabriel Moscardo está à disposição do técnico António Oliveira. Nesta sexta-feira (31), o jovem foi inscrito pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e pode ser utilizado pelo treinador já na partida contra o Botafogo, que ocorre neste sábado, na Neo Química Arena, a partir das 21h (de Brasília).

Já estava nos planos de António Oliveira utilizar Gabriel Moscardo. Emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Timão, o jogador de 18 anos está recuperado de uma cirurgia no calcanhar esquerdo e vinha treinando com o elenco.

Após a vitória sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana, António confirmou que gostaria de usar o volante caso isso fosse possível. Em uma entrevista recente, o presidente do clube, Augusto Melo, disse que a decisão estava nas mãos do treinador português.

António, contudo, tem pouco tempo para levar Moscardo a campo no Corinthians. Após comprá-lo do clube paulista, o PSG emprestou o atleta de 18 anos ao time de Parque São Jorge até o final de junho. Após este período, o garoto irá se transferir à equipe parisiense.

O clube francês desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação da época), além de 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões) em bonificações, para contratar o jogador em janeiro deste ano.

Moscardo subiu para o time principal do Corinthians no ano passado, quando fez 25 jogos, 21 como titular, com um gol e uma assistência. Ele iniciou a temporada atuando pelo sub-20, mas foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Neste curto período restante do empréstimo, o jovem pode ganhar espaço devido à ausência de Paulinho. O veterano era tido como uma opção na baixa de Raniele, assim como Fausto Vera, mas não chegou a um acordo de renovação e se despediu do Corinthians.