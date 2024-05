Empresário diz que Vitor Roque terá recomeço no Barcelona e desmente Xavi

Com a saída de Xavi e a chegada de Hansi Flick, André Cury, empresário de Vitor Roque, acredita que o brasileiro pode ter um recomeço no Barcelona. Em sua primeira temporada no clube espanhol, o jovem não teve muitos minutos em campo.

"Vitor Roque esperava mais minutos com Xavi. Agora, com o novo treinador [Hansi Flick], está começando do zero", disse Cury à Rádio Marca.

? ????? ???? ? ?? Com Raphinha e Vitor Roque ?? pic.twitter.com/3ilBeVeP2B ? FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 21, 2024

Enquanto estava no comando técnico do Barça, Xavi comentava que o futuro de Vitor Roque no Barcelona não estava garantindo. Na época, André Cury farpou o espanhol, alegando que o atacante não recebia muitas oportunidades para mostrar seu futebol.

Inclusive, Xavi havia revelado que a intenção não era que Vitor Roque chegasse no Barça no meio da temporada europeia. O empresário desmentiu a informação.

"Não é verdade que Xavi quisesse o jogador para dezembro (de 2023). Inclusive queria até para antes. Para julho (de 2023), e não o deixaram vir. Insisto, Xavi o chamou pessoalmente", falou.

Vitor Roque chegou ao Barcelona cercado de expectativas, sendo uma das grandes promessas do futebol. Nesta temporada pelo clube catalão, o "Tigrinho" entrou em campo em 14 oportunidades, tendo marcado dois gols.